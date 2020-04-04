03 апреля 2020

В России ввели мораторий на банкротство

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Ранее ввести временный запрет на банкротство важных предприятий предлагал президент РФФото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Соответствующее решение приняло правительство РФ.

«Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. Под действие постановления попадают предприятия, признанные системообразующими и стратегически важными.

Ввести мораторий на банкротство в своем первом обращении к россиянам предлагал президент РФ Владимир Путин. Позже правительство предложило принять эту меру для поддержки бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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