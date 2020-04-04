В России ввели мораторий на банкротство

Ранее ввести временный запрет на банкротство важных предприятий предлагал президент РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Соответствующее решение приняло правительство РФ.

«Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. Под действие постановления попадают предприятия, признанные системообразующими и стратегически важными.

Ввести мораторий на банкротство в своем первом обращении к россиянам предлагал президент РФ Владимир Путин. Позже правительство предложило принять эту меру для поддержки бизнеса.