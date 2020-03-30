Правительство России просит новые полномочия из-за коронавируса

За сутки в России зафиксировано 270 случаев заражения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кабинет министров России просит Госдуму дать ему полномочия вводить режим повышенной готовности и режим ЧС по всей стране или в отдельных ее частях, а также устанавливать правила поведения россиян в условиях пандемии. Рассмотреть предложенный законопроект депутаты могут уже на этой неделе.

Как сообщает «Парламентская газета», документ содержит несколько блоков. Поправки предложены в законы, регулирующие работу исполнительной власти в условиях эпидемии, а также касающиеся здоровья населения и поддержки бизнеса. Также правительство хочет выступать в качестве федерального координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, передает « Царьград».

По защите здоровья россиян предложено:

ввести особый порядок оборота лекарств и медизделий;

установить ограничения на розничную и оптовую продажу медизделий (по отдельному перечню).

По поддержке бизнеса предложено:

ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве;

позволить туроператорам изменить сроки внесения средств в фонды персональной ответственности;

смягчить требования к процедурам госзакупок (расширение оснований для закупок у единственного поставщика, отмена штрафов при невозможности исполнить контракт из-за пандемии);

временно отменить проверки малого бизнеса.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели. Больше всего зараженных приходится на Москву (свыше 1000, прирост за последние сутки 197, что на 83 больше, чем за предыдущие).

С целью предотвращения распространения инфекции неделю с 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей. В Москве вводится пропускной режим. Предполагается, что на домашнюю самоизоляцию уйдут все жители столицы, независимо от возраста. Покидать квартиру будет разрешено только в крайних случаях, передает «Национальная служба новостей».