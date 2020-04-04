Вирусолог рассказал, повлияет ли весеннее тепло на коронавирус

Весеннее потепление не окажет влияния на распространение COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Весеннее потепление не окажет влияния на темпы распространения коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее. Она не уменьшит [темпы распространение заболевания] и особенно не увеличит», — заявил в разговоре с URA.RU Альтштейн.

Ждать помощи от погоды в борьбе с COVID-19 стоит ближе к лету, говорит вирусолог. При этом тепло оказывает влияние не на вирус, а на самих людей. «Эпидемии респираторных заболеваний происходят обычно в нежаркие времена года. Но это происходит не потому, что вирус погибает от повышения температуры, а потому что снижается восприимчивость людей к вирусам — летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям», — добавил Альтштейн.

Кроме того, самоизоляция граждан и другие меры по борьбе с инфекцией несут свои плоды, и в скором времени распространение COVID-19 в России может начать замедляться, говорит Альтштейн.

«У нас это началось примерно 26—27 марта и те, кто к этому времени был заражен, начали проявлять признаки заболевания сейчас. А на следующей неделе уже пойдут люди, которые заражались в то время, когда мы самоизолировались. Примерно через неделю уже могут появиться первые результаты карантинных мер и показаться признаки приторможения распространения [коронавируса]», — заключил Альтштейн.

Ранее в skype-конференции с URA.RU Анатолий Альтштейн говорил, что бороться с эпидемией коронавируса России придется не менее четырех-пяти недель, а пик заболеваемости в стране не наступит раньше мая. За последние сутки в России было выявлено 582 случая заражения COVID-19, что меньше, чем было в предыдущие дни. Это дает надежду на то, что динамика распространения коронавируса в России становится положительной, передает телеканал « Царьград ».