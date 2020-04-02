Вирус может остаться с россиянами даже летом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эпидемия коронавируса в России продлится не менее четырех-пяти недель, а число зараженных продолжит расти. Об этом во время скайп-конференции на URA.RU рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Мы находимся в самом начале эпидемии, первая тысяча зараженных появилась в стране всего неделю назад. Рост заболеваемости будет продолжаться. Не думаю, что пик заболевания наступит у нас раньше мая месяца, четыре-пять недель нам еще придется все терпеть. Я исхожу из опыта Китая», — пояснил во время прямого эфира Альтштейн.

URA.RU запустило серию виртуальных обсуждений проблем, которые волнуют россиян, находящихся на самоизоляции. Читателям предлагалось выбрать тему первого эфира путем голосования. Наибольшее число голосов отдали вопросам борьбы с коронавирусом, а главной темой для обсуждения стали сроки окончания пандемии.

По словам первого гостя скайп-конференции, вирусолога Альтштейна, полностью побороть вирус не получится, его нужно взять под контроль. «Не стоит верить, что мы окончательно справимся с инфекцией, случаи заражения могут быть и летом. Мы встретили его [коронавирус] без оружия, у нас нет вакцины и нет надежных лекарств», — добавил Альтштейн. Однако, по словам профессора, такая вакцина появится в стране через год, когда, вероятно, случится очередная эпидемия.

Говоря о нынешней ситуации, Альтштейн предположил, что пандемия в России пойдет по сценарию Германии, то есть с невысоким процентом смертности. Он в очередной раз порекомендовал россиянам соблюдать гигиену, не только мыть руки, но и чистить обувь, поскольку вирус продолжительное время сохраняется на поверхности земли.

Участниками первой скайп-конференции стала тысяча читателей. Во время эфира в адрес вирусолога пришло несколько десятков вопросов. Если вы не успели посмотреть трансляцию, можете сделать это в нашем YouTube канале. А уже в пятницу, 3 апреля, URA.RU снова выходит в эфир, чтобы обсудить с читателями ситуацию на рынке жилья и выяснить, нужно ли в период кризиса и коронавируса покупать и продавать недвижимость.