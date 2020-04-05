ЦБ: россиянам во время кредитных каникул начислят проценты, которые увеличат их долг

Банк России предупредил россиян о начислении процентов по кредиту во время отсрочки основных платежей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Банк России выступил с разъяснением по кредитным каникулам. Регулятор отметил, что отсрочка на шесть месяцев не бесплатная: за то время, пока заемщик не будет платить прописанные в договоре с банком платежи, ему будут начислять проценты, от которых общий долг только увеличится.

«Предоставляемая отсрочка не является бесплатной», — отметили в Центробанке. Там пояснили, что по кредитным картам и потребителькому кредиту будут начисляться проценты по льготной ставке. «Две трети среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита», — подчеркнули в Центробнке, уточнив, что по ипотеке проценты начислят по обычной ставке из договора.

Регулятор поясняет, что выплачивать проценты, накопленные во время кредитных каникул, нужно будет в следующие сроки: кредитные карты — в течение 2 лет одинаковыми ежемесячными платежами, причем первый платеж должен произойти в первый месяц после окончания кредитных каникул. При потребительском кредите проценты должны быть выплачены после всех взносов, предусмотренных договором. Также будут производиться выплаты процентов по ипотеке.

В ЦБ уточнили, что если заемщик платит кредитору в льготный период, то эти деньги направляются на уменьшение основного долга по кредиту. «Это позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода», — отметили в пресс-службе регулятора.

Экономисты, ознакомившиеся с пояснениями ЦБ, отмечают, что заемщики получают не кредитные каникулы, а обычную реструктуризацию, которая доступна в каждом банке без принятия властями особого закона.

Закон о кредитных каникулах был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 апреля. Право на получение кредитных каникул есть у россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Во время льготного периода банкам запрещено начислять штрафы и пени по займам, требовать досрочно вернуть долг и так далее.