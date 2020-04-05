Врач предупредил об опасности самоизоляции для пожилых людей

Пенсионерам в изоляции важно сохранять двигательную активность Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В период самоизоляции из-за коронавируса пожилые люди могут потерять свою активность и уже не восстановиться, предупреждает израильский врач Леонид Эйдельман. По словам медика, на стариков могут сильно повлиять стресс и передание, которые способны активизировать хронические заболевания.

«Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность», — отметил Эйдельман, его цитируют РИА «Новости».

Врач считает, что во время самоизоляции лучше дистанцироваться от пенсионеров физически, но не лишать их социальных контактов. «Люди, которые приходят к пожилым, должны сохранять дистанцию и должны носить маски, чтобы их не заразить, но изолировать от социального контакта пожилых людей — это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось», — пояснил специалист.

Для борьбы со стрессом Эйдельман посоветовал найти для пенсионеров хобби, которым они смогут заниматься, не выходя из дома.