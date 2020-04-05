Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

В ближайшие два года российская экономика может упасть более чем на 3% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ближайшие два года российскую экономику ждет спад, даже если государство будет пытаться смягчить ущерб от кризиса. После этого на ее восстановление понадобится еще два года — вплоть до выборов президента в 2024. Такой прогноз дали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

«Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года», — пишет РБК со ссылкой данные прогноза. В 2020 году государству удастся удержать падение ВВП на отметке в 2,3-2,5%, в 2021 году при активном вмешательстве правительства в экономику падение сократится до 0,5-0,8%.

Снова расти экономика начнет только в 2022 году, но цифры будут скромными — от 0,6% до 1%. А чтобы добиться роста более 3%, который планировалось получить еще в 2017 году, государству потребуется еще три года. Этот вариант развития событий считается «конструктивным» и произойдет с вероятностью в 55-57%.

Но чтобы сценарий сработал, только в 2020 году на бюджетные стимулы правительству понадобится направить 2,6 триллиона рублей. В рамках этого властям необходимо создать антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей, выполнить обещанное снижение страховых взносов для малого бизнеса, увеличить расходы бюджета на триллион за счет средств ФНБ и принять прочие меры.

Ранее российские сенаторы заявили, что экономику могут поддержать государственные фонды и институты развития. Их суммарная помощь может составить 100 миллиардов рублей, передает телеканал 360.