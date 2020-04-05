04 апреля 2020
03 апреля 2020

Уральским школьникам будут показывать уроки по телевизору

© Служба новостей «URA.RU»
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По телевидению будут показывать уроки для младшеклассниковФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области будут показывать телеуроки для учеников младших классов, которые вынуждены оставаться дома из-за режима самоизоляции. Обучающие ролики создают учителя школы №69 в Екатеринбурге, сообщила URA.RU преподавательница Екатерина Белоцерсковская.

Для работы над видеоуроками Белоцерсковская вместе с коллегами собрала «Учительский штаб». Его материалы будут транслироваться на областном телевидении. Такая стратегия была выбрана из-за того, что не всем свердловчанам доступен интернет или цифровое ТВ.

«Сейчас ждем, когда ОТВ выделит время для наших телеуроков. Планируется вести русский язык, математику, окружающий мир, литературное чтение, по возможности — ИЗО и технологию», — сообщила она URA.RU.

В марте все школы в регионе закрыли на карантин по коронавирусу, а учащихся перевели на дистанционное обучение. Сейчас ученики находятся на каникулах до 12 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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