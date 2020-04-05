Уральским школьникам будут показывать уроки по телевизору

В Свердловской области будут показывать телеуроки для учеников младших классов, которые вынуждены оставаться дома из-за режима самоизоляции. Обучающие ролики создают учителя школы №69 в Екатеринбурге, сообщила URA.RU преподавательница Екатерина Белоцерсковская.
Для работы над видеоуроками Белоцерсковская вместе с коллегами собрала «Учительский штаб». Его материалы будут транслироваться на областном телевидении. Такая стратегия была выбрана из-за того, что не всем свердловчанам доступен интернет или цифровое ТВ.
«Сейчас ждем, когда ОТВ выделит время для наших телеуроков. Планируется вести русский язык, математику, окружающий мир, литературное чтение, по возможности — ИЗО и технологию», — сообщила она URA.RU.
В марте все школы в регионе закрыли на карантин по коронавирусу, а учащихся перевели на дистанционное обучение. Сейчас ученики находятся на каникулах до 12 апреля.