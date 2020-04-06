Парламент ХМАО расширил полномочия мэров из-за коронавируса

Чиновникам в ХМАО разрешили наказывать югорчан за нарушение режима самоизоляции. Раньше такое право было только у полицейских. Соответствующее изменение в 48-ю статью закона ХМАО «Об административных правонарушениях» приняли члены правительства Югры, постановление подписала глава региона Наталья Комарова.
«В соответствии с документом, протоколы по ст. 20.6 КоАП РФ могут составлять должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на осуществление мероприятий в связи с введением в автономном округе режима повышенной готовности», — написано в документе, опубликованном на официальном сайте госорганов ХМАО.
Норма действует с 5 апреля. При этом штраф (от 1 тыс. до 30 тыс. рублей для физических лиц) по-прежнему может наложить только суд, но протоколы по статье 20.6 КоАП РФ могут составлять местные чиновники, а кто именно — должны определить главы муниципалитетов. Для внесения этого изменения в окружной закон депутатам ХМАО пришлось даже прервать выходной день и проголосовать заочно.
С 31 марта на территории ХМАО введен режим обязательной самоизоляции, запрещающий выходит на улицу. Исключение сделано только для тех, кто едет на работу, идет в магазин, аптеку, выгуливает питомца или выносит мусор. Особый режим будет действовать минимум до 1 мая.
Самые свежие новости в специальном вайбер-чате «