Губернатор ХМАО продлила режим самоизоляции в регионе

Губернатор Югры Наталья Комарова объявила, что режим обязательной самоизоляции в ХМАО будет продлен до 1 мая. Об этом она заявила во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня мной будет подписан документ о продлении всех режимов. Режим повышенной готовности [будет продлен] до особого распоряжения. Режим обязательно самоизоляции продлевается до 30 апреля включительно. В этот период деятельность объектов розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, салонов связи, точек продажи продовольственных товаров первой необходимости, будет приостановлена», — сообщила глава региона.
Она также озвучила информацию о ситуации с заболевшими коронавирусом в Югре. Лабораторно подтверждено заражение COVID-19 у 16 жителей ХМАО. Сомнительные результаты сейчас еще у 17 югорчан, среди них есть один ребенок. 16 пациентов ждут окончательного вердикта врачей в Сургуте, еще один — в Нягани.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре с 18 марта введен режим повышенной готовности. Все учебные заведения переведены на дистанционную форму обучения. А с 31 марта в ХМАО действует режим обязательной самоизоляции, предписывающий населению находиться дома, а выходить на улицу лишь для поездок на работу, пополнения запаса продуктов и медикаментов, выгула собак и выноса мусора.
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