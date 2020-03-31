Власти ХМАО объявили о режиме обязательной самоизоляции в округе

Распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На территории ХМАО с 31 марта вводится режим обязательной самоизоляции. О распоряжении губернатора Натальи Комаровой URA.RU сообщили в окружном оперативном штабе по профилактике коронавируса. Вынужденная мера вводится в Югре «до особого распоряжения».

Согласно документу, гражданам, находящимся на территории Югры запрещается покидать свои дома. «Исключениями будут служить: обращение за неотложной медпомощью, следование до места работы или за покупками в ближайший магазин (аптеку), вынос мусор в ближайший пункт сбора отходов, выгул домашних животных в радиусе 100 метров от дома», — говорится в распоряжении. Людям необходимо держаться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

С 1 апреля на территории ХМАО прекращается личное предоставление госуслуг (кроме выдачи паспорта по предварительной записи). Приостановлена деятельность салонов красоты, СПА-салонов, соляриев и бант. Стоматологии будут работать на прием только экстренных пациентов.

До 1 июня в Югре не будут регистрировать браки и разводы. При наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, угроза жизни одной из сторон), регистрация будет осуществляться «без участия приглашенных лиц».

По состоянию на 31 марта в ХМАО коронавирус подтвержден у семи человек. Ранее меры по обязательной самоизоляции были приняты на Ямале.