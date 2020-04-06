В ЯНАО прогнозируют еще 20 случаев коронавируса

Еще у 20 жителей ЯНАО тесты на коронавирус могут оказаться положительными. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов по итогам заседания оперативного штаба 5 апреля.
«Ожидаются результаты анализов из лаборатории „Вектор“, прогнозируется еще 20 положительных результатов, — приводит оперштаб слова главы региона. — Имена всех потенциально зараженных известны, они уже изолированы». На данный момент в ЯНАО достоверно подтверждены 12 случаев коронавируса, все заболевшие находятся в медицинских учреждениях.
Меры изоляции, аналогичные тем, что были объявлены в поселке Пангоды Надымского района, со вчерашнего дня введены в поселке Ханымей Пуровского района. В Салехарде коронавирус подозревают у сотрудника правоохранительных органов, сейчас он также изолирован, выявляется весь круг его контактов.
Режим всеобщей самоизоляции в ЯНАО продлен до конца апреля. Образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, предприятия приостановили перевахтовку, перемещения по дорогам округа ограничено.
Самые свежие новости в специальном viber-чате «