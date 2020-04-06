05 апреля 2020
04 апреля 2020
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В ЯНАО прогнозируют еще 20 случаев коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка подземного пешеходного перехода. Челябинск, пешеходный переход, подземный переход, эпидемия, коронавирус, санитарная обработка
В ЯНАО введены жесткие карантинные мерыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Еще у 20 жителей ЯНАО тесты на коронавирус могут оказаться положительными. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов по итогам заседания оперативного штаба 5 апреля.

«Ожидаются результаты анализов из лаборатории „Вектор“, прогнозируется еще 20 положительных результатов, — приводит оперштаб слова главы региона. — Имена всех потенциально зараженных известны, они уже изолированы». На данный момент в ЯНАО достоверно подтверждены 12 случаев коронавируса, все заболевшие находятся в медицинских учреждениях.

Меры изоляции, аналогичные тем, что были объявлены в поселке Пангоды Надымского района, со вчерашнего дня введены в поселке Ханымей Пуровского района. В Салехарде коронавирус подозревают у сотрудника правоохранительных органов, сейчас он также изолирован, выявляется весь круг его контактов.

Режим всеобщей самоизоляции в ЯНАО продлен до конца апреля. Образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, предприятия приостановили перевахтовку, перемещения по дорогам округа ограничено.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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