Тренер сборной Ямала по пулевой стрельбе получил звание «Почетный наставник» Минспорта РФ. Фото
Награду тренеру вручили за долгую работу в окружной спортивной школе олимпийского резерва
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Алексей Юрков, старший тренер сборной Ямала по пулевой стрельбе, удостоен знака отличия «Почетный наставник» от Министерства спорта РФ. Об этом написали в telegram-канале департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.
«За содействие молодым специалистам в овладении знаниями, навыками и умениями по специальности в сфере физической культуры и спорта знаком отличия Минспорта России „Почетный наставник“ награжден Алексей Юрков», — пишут в посте. Награду вручили за многолетнюю работу по подготовке молодых специалистов и спортсменов в окружной спортивной школе олимпийского резерва имени Т.В. Ахатовой.
Юрков за годы своей профессиональной деятельности подготовил множество талантливых спортсменов и тренеров. Среди его учеников можно выделить Ольгу Десятскую, которая является мастером спорта международного класса и чемпионкой России (2008, 2010, 2012). Также он воспитал Дениса Соколова, заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы (2012) и участника Олимпийских игр (2012).
Тренер Ямала Алексей Юрков
Фото: telegram-канал «Ямал Спорт»
