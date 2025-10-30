Логотип РИА URA.RU
Тренер сборной Ямала по пулевой стрельбе получил звание «Почетный наставник» Минспорта РФ. Фото

Алексей Юрков получил звание «Почетный наставник» Минспорта по пулевой стрельбе
31 октября 2025 в 01:15
Награду тренеру вручили за долгую работу в окружной спортивной школе олимпийского резерва

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Юрков, старший тренер сборной Ямала по пулевой стрельбе, удостоен знака отличия «Почетный наставник» от Министерства спорта РФ. Об этом написали в telegram-канале департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

«За содействие молодым специалистам в овладении знаниями, навыками и умениями по специальности в сфере физической культуры и спорта знаком отличия Минспорта России „Почетный наставник“ награжден Алексей Юрков», — пишут в посте. Награду вручили за многолетнюю работу по подготовке молодых специалистов и спортсменов в окружной спортивной школе олимпийского резерва имени Т.В. Ахатовой.

Юрков за годы своей профессиональной деятельности подготовил множество талантливых спортсменов и тренеров. Среди его учеников можно выделить Ольгу Десятскую, которая является мастером спорта международного класса и чемпионкой России (2008, 2010, 2012). Также он воспитал Дениса Соколова, заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы (2012) и участника Олимпийских игр (2012).

Тренер Ямала Алексей Юрков

Фото: telegram-канал «Ямал Спорт»

Ранее URA.RU писало, что в Надыме (Ямал) стартовали тренировочные сборы для юных боксеров под руководством заслуженного мастера спорта России Дмитрия Дваля. Занятия проходят в рамках благотворительного проекта «Академия талантов» при поддержке компании «Газпром добыча Надым».

