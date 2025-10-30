У бюджетников вырастут оклады, а курорту «Рай-Из» дают кредит на 9 млрд рублей: события на Ямале 30 октября

Предполагается, что курорт «Рай-Из» будет работать круглогодично (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 2026 года минимальный оклад бюджетников Ямала повысится. Между тем, в правительстве РФ одобрили казначейский инфраструктурный кредит на строительство горнолыжного курорта «Рай-Из». А священники Ямала выступили против Хэллоуина. Об этих и других событиях 30 октября — в подборке URA.RU.

Бюджетникам Ямала повысят оклады

С 2026 года минимальный оклад работников государственных и муниципальных учреждений Ямала повысится до федерального уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Проект соответствующего постановления уже опубликован на сайте окружных властей.

Ямал получит 9 млрд рублей на строительство курорта «Рай-Из»

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила казначейский инфраструктурный кредит для Ямала на создание туристического комплекса «Рай-Из». Решение принято на заседании президиума комиссии под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Общий объем финансирования проекта составит более 9 млрд рублей.

Священники Ямала предостерегли северян от празднования Хэллоуина

Салехардская епархия выражает отрицательную позицию по поводу празднования Хэллоуина. Праздник навязан жителям России и ЯНАО извне и олицетворяет воспевание нечисти и развращение души, сообщили URA.RU в пресс-службе епархии.

Новорожденным ямальцам дают греческие имена

Самыми популярными именами 2025 года в ЯНАО для новорожденных пока остаются Михаил и София. Данные о распространенных и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГСа.

Малыш родился в машине скорой помощи

Бригада Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи приняла роды прямо в автомобиле, когда в микрорайоне Коротчаево к ним обратилась женщина на 40-й неделе беременности.

Происшествия: два пожара и жесткое ДТП в Салехарде

В Салехарде в 19:11 часов на улице Обской произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Пострадал водитель сильно смятого авто. Сейчас мужчина находится в больнице.