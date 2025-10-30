У бюджетников вырастут оклады, а курорту «Рай-Из» дают кредит на 9 млрд рублей: события на Ямале 30 октября
Предполагается, что курорт «Рай-Из» будет работать круглогодично (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
С 2026 года минимальный оклад бюджетников Ямала повысится. Между тем, в правительстве РФ одобрили казначейский инфраструктурный кредит на строительство горнолыжного курорта «Рай-Из». А священники Ямала выступили против Хэллоуина. Об этих и других событиях 30 октября — в подборке URA.RU.
Бюджетникам Ямала повысят оклады
С 2026 года минимальный оклад работников государственных и муниципальных учреждений Ямала повысится до федерального уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Проект соответствующего постановления уже опубликован на сайте окружных властей.
Ямал получит 9 млрд рублей на строительство курорта «Рай-Из»
Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила казначейский инфраструктурный кредит для Ямала на создание туристического комплекса «Рай-Из». Решение принято на заседании президиума комиссии под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Общий объем финансирования проекта составит более 9 млрд рублей.
Священники Ямала предостерегли северян от празднования Хэллоуина
Салехардская епархия выражает отрицательную позицию по поводу празднования Хэллоуина. Праздник навязан жителям России и ЯНАО извне и олицетворяет воспевание нечисти и развращение души, сообщили URA.RU в пресс-службе епархии.
Новорожденным ямальцам дают греческие имена
Самыми популярными именами 2025 года в ЯНАО для новорожденных пока остаются Михаил и София. Данные о распространенных и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГСа.
Малыш родился в машине скорой помощи
Бригада Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи приняла роды прямо в автомобиле, когда в микрорайоне Коротчаево к ним обратилась женщина на 40-й неделе беременности.
Происшествия: два пожара и жесткое ДТП в Салехарде
В Салехарде в 19:11 часов на улице Обской произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Пострадал водитель сильно смятого авто. Сейчас мужчина находится в больнице.
В Салехарде во время пожара в доме по улице Комбинатская,17Б сгорели обе квартиры. Жильцам помогают с переселением. А в Надыме (ЯНАО) пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля.
