Коллекторы спишут часть долгов россиян благодаря коронавирусу

Коллекторы намерены списать просроченные задолженности россиян после вступления в силу закона о кредитных каникулах, направленного на поддержку бизнеса и частных лиц в связи с распространением коронавируса в стране. К такому решению пришли члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
«В связи с принятием закона о кредитных каникулах коллекторскими агентствами организована работа по списанию части просроченной задолженности заемщикам, которые обратились за помощью», — приводит заявление организации ТАСС. Эти меры поддержки россиян приняты в коллекторских агентствах, которые входят в НАПКА.
Если кредитором является коллекторское агентство, входящее в организацию, должнику предоставят индивидуальные условия для уплаты долга. Если кредитором является банк или микрофинансовая организация, то в коллекторские агентства поступит уведомление о взятии заемщиком кредитных каникул. При обращении в коллекторское агентство должнику могут списать часть просроченной задолженности, предоставить отсрочку или уменьшить сумму платежа.
Ранее президент НАПКА Эльман Мехтиев уточнил, что рассчитывать на отсрочку по платежам могут люди, у которых сложилась неблагоприятная ситуация со средствами именно в результате ухудшения экономической ситуации из-за коронавируса, напоминает «Национальная служба новостей».