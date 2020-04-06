В ассоциации экономистов объяснили последствия жесткого карантина в России

Жесткие карантинные меры в России могут привести к сильному замедлению экономики и социально-экономическому кризису. С таким заявлением выступили члены Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА).
«Неоправданное введение жестких карантинных ограничений может привести к цепной реакции сворачивания экономической активности с тяжелыми социальными последствиями», — говорится в заявлении на сайте организации. Для предотвращения этого исхода члены АНЦЭА рекомендовали властям вместе с предпринимателями выработать комплекс мер поддержки бизнеса.
Авторы заявления уверены, что начавшийся экономический кризис будет глубоким и длительным. Экономисты отметили, что принимаемые сейчас решения для поддержки бизнеса недостаточны. По их мнению, антикризисная политика должна быть основана на «единых для вей экономики системных решениях». В противном случае в будущем Россия может столкнуться с тяжелыми потерями, подчеркнули эксперты.
Ранее председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут беспрецедентными, сообщает «Общественное телевидение России». Текущий кризис затронет все сферы жизни, считает он.