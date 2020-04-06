Сегодня, 6 апреля, — 117-й день с момента обнаружения коронавируса и 27-й — с объявления пандемии. В мире зарегистрировано 1 286 071 и 271 731 случаев излечения, а также 70 329 смертельных исходов болезни. В России подтверждено 6 343 случаев заболевания (+954 за сутки), 406 человек вылечились (+51), 47 человек умерли (+2).
Два лекарства от вируса
В США сообщили об успешных доклинических испытаниях потенциальной вакцины против SARS-CoV-2 — возбудителя заболевания COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале EBioMedicine. Уже в ближайшие месяцы ученые должны приступить к первой фазе испытаний вакцины на людях.
Противопаразитарное средство ивермектин оказалось эффективным против коронавируса, установили австралийские ученые. Лекарство, используемое против вшей и гельминтов, демонстрирует высокую активность против вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток, говорится в статье из журнала Antiviral Research.
Установлены новые источники заражения
Ученые пришли к выводу, что коронавирус может передаваться при обычном разговоре — для этого не нужно, чтобы инфицированный человек кашлял или чихал. Мелкие частицы, вылетающие изо рта носителя вируса при разговоре — один из важных путей распространения инфекции, говорится в исследовании, опубликованном научным сайтом Taylor and Francis Group.
Источником опасности могут быть и обычные медицинские маски — на их поверхности вирус живет около недели, гласит опубликованное газетой South China Morning Post исследование.
Китайские ученые считают, что возможным распространителем коронавируса могут быть домашние животные. В провинции Ухань, которая стала очагом распространения COVID-19, инфицированными оказались 15% домашних и бездомных кошек. Результаты наблюдений ученых опубликованы в библиотеке bioRxiv.
Каким будет мир после коронавируса
Саймон Мэйр из Университета Суррея опубликовал в
- Государственный капитализм. Доминирующий ответ, который наблюдается сейчас во всем мире. Власти активно помогают наиболее пострадавшим гражданам и секторам экономики, но принципиально не меняют экономическую модель.
- Варварство. Государство самоустраняется от помощи экономике и своим гражданам. Предприятия терпят крах, а работники голодают, потому что нет механизмов, защищающих их от суровых рыночных реалий. Больницы не поддерживаются чрезвычайными мерами и поэтому перегружены. Люди умирают.
- Государственный социализм. Может начаться с национализации частных больниц и предоставления бесплатного жилья нуждающимся. Государство вмешивается в производство продуктов питания и энергии, а также в строительство, чтобы основные условия жизни не зависели от рынка.
- Взаимопомощь. Роль государства на себя берет общество: отдельные лица и группы начинают организовывать поддержку и уход за нуждающимися. Наиболее радикальная форма этого будущего — появление новых демократических структур.
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