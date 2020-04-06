Сотрудники «Северстали» получат по 10 тысяч рублей в качестве дополнительной поддержки Фото: АО «Салехардэнерго»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все сотрудники компании «Северсталь», кроме ее руководителей, получат по 10 тысяч рублей в рамках поддержки в разгар эпидемии коронавируса. Выплатить деньги работникам распорядился председатель совета директоров компании, миллиардер Алексей Мордашов.

«Мы приняли решение выплатить 10 тысяч рублей единовременно в дополнение к заработной плате», — сообщает пресс-служба «Северстали». Общая сумма выплат составит более 500 миллионов рублей. Отмечается, что мера не распространяется на менеджеров, входящих в первую сотню управленцев компании.

Сотрудники получат выплаты в качестве дополнения к апрельской зарплате. При этом в апреле «Северсталь» проведет ежегодную индексацию зарплат, базовый размер составляет 3%.

Часть сотрудников «Северстали», обеспечивающие производственный цикл, продолжают работать, несмотря на объявленный президентом России Владимиром Путиным период нерабочих дней, который продлится вплоть до 30 апреля. Остальные работники трудятся «на удаленке».