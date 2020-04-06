Миллиардер Мордашов выплатит своим работникам по 10 тысяч рублей из-за коронавируса. Деньги получат не все

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Салехардэнерго. ЯНАО. Екатеринбург, кран, завод, рабочий
Сотрудники «Северстали» получат по 10 тысяч рублей в качестве дополнительной поддержкиФото: АО «Салехардэнерго»
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Все сотрудники компании «Северсталь», кроме ее руководителей, получат по 10 тысяч рублей в рамках поддержки в разгар эпидемии коронавируса. Выплатить деньги работникам распорядился председатель совета директоров компании, миллиардер Алексей Мордашов.

«Мы приняли решение выплатить 10 тысяч рублей единовременно в дополнение к заработной плате», — сообщает пресс-служба «Северстали». Общая сумма выплат составит более 500 миллионов рублей. Отмечается, что мера не распространяется на менеджеров, входящих в первую сотню управленцев компании.

Сотрудники получат выплаты в качестве дополнения к апрельской зарплате. При этом в апреле «Северсталь» проведет ежегодную индексацию зарплат, базовый размер составляет 3%.

Часть сотрудников «Северстали», обеспечивающие производственный цикл, продолжают работать, несмотря на объявленный президентом России Владимиром Путиным период нерабочих дней, который продлится вплоть до 30 апреля. Остальные работники трудятся «на удаленке».

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...