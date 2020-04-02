Срочно! Путин продлил карантин в России до 1 мая

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Карантин продлен до конца апреляФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля включительно. Об этом он заявил в своем видеобращении.

«Продлить режим нерабочих дней до конца месяца — по 30 апреля включительно», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что данная мера будет принята с сохранением зарплаты. Президент также отметил, что если текущая обстановка изменится в сторону улучшения, нерабочие дни сократят и люди смогут вернуться к работе.

Накануне Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной и вызывает тревогу. О необходимости продлить режим всеобщей самоизоляции также заявляли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Они отметили эффективность принятых ранее мер по борьбе с коронавирусом.

Напомним, 25 марта в своем обращении президент предложил ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории России. В частности, он объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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