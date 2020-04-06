Холдинг Усманова пожертвует два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Акционеры холдинга USM миллиардера Алишера Усманова направят два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Средства будут переданы оперативному штабу по противодействию распространения инфекции.
Деньги направят на закупку средств защиты для медиков и волонтеров, обеспечение их транспортом, а также на оказание материальной помощи тем, кто борется с COVID-19. «Помимо финансовой поддержки штабу, компаниями холдинга принимаются необходимые меры по обеспечению стабильной и бесперебойной работы предприятий и защиты сотрудников», — приводит слова Алишера Усманова информационное агентство
Отмечается, что холдинг USM уже оказывает оперативному штабу помощь в покупке и доставке необходимого инвентаря. Средства в размере двух миллиардов рублей будут направлены безвозмездной основе.
USM — международный холдинг, основанный в 2012 году олигархом и филантропом Алишером Усмановым вместе с партнерами. Он владеет активами в сферах металлургии, горной добычи, телекоммуникаций, и IT-технологий.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «