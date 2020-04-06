Вадим Шумков не намерен закрывать границы Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Перекрывать транспортное сообщение Курганской области с другими регионами из-за коронавируса не планируется, сообщил губернатор Вадим Шумков в интервью ГТРК «Курган». По его словам, у местных властей нет соответствующих полномочий, а такая мера может привести к негативным последствиям.

Шумков напомнил, что Курганская область граничит с несколькими субъектами РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областями. «Там более 300 дорог межмуниципальных, которые сообщают наши регионы», — заявил он, отметив, что имеет в виду федеральные трассы, дороги регионального значения и лесные тропы: «Кто их все должен перекрыть?».

По словам Шумкова, полностью отменять сообщение с другими регионами нельзя и по той причине, что в Курган нужно поставлять медикаменты, кислородное оборудование, продукты и другую продукцию первой необходимости.

«Сегодня через Курганскую область проходят десятки поездов дальнего следования, десятки тысяч автомобилей въезжают. Что нам с этими людьми делать? Какие варианты? Каждую машину останавливать? Это пробка будет от Кургана до Сан-Франциско! Я прошу прощения за терминологию», — возмутился губернатор. Кроме того, Шумков отметил, что у него вообще нет полномочий перекрывать федеральные трассы.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ситуации с коронавирусом авиакомпании отменили рейсы из Кургана в Ханты-Мансийск и один из двух рейсов в Москву, приостановлено межрегиональное автобусное сообщение. 6 апреля стало известно, что более 40 курганцев обратились к Шумкову с просьбой об изоляции иногородних гостей, которые прибывают в Зауралье.