Авиаперелеты из Кургана в Ханты-Мансийск приостановлены

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Прямой рейс в Ханты-Мансийск должны восстановить 30 апреляФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Рейс Ханты-Мансийск — Курган — Ханты-Мансийск, который появился в январе, отменен до 30 апреля. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта. Таким образом, улететь прямым рейсом в столицу Югры пока невозможно.

В расписании прибытия и отправления воздушных судов на сайте курганского аэропорта указано, что с 28 апреля рейсы из Ханты-Мансийска и обратно начнут летать по четвергам. В апреле купить билеты можно только на непрямые рейсы между Курганом и Ханты-Мансийском.

В пресс-службе курганского аэропорта попросили отправить запрос, URA.RU его направило. Также запрос был направлен авиакомпании Utair, осуществляющей рейс.

Первый самолет из Ханты-Мансийска приземлился в Кургане 16 января. В марте Utair отменила часть рейсов по маршруту Москва — Курган — Москва. Nordwind отказалась от полетов по этому маршруту до конца апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. По той же причине в Курганской области приостановлено межрегиональное автобусное сообщение.

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