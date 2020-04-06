Авиаперелеты из Кургана в Ханты-Мансийск приостановлены

Рейс Ханты-Мансийск — Курган — Ханты-Мансийск, который появился в январе, отменен до 30 апреля. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта. Таким образом, улететь прямым рейсом в столицу Югры пока невозможно.
В расписании прибытия и отправления воздушных судов на сайте курганского аэропорта указано, что с 28 апреля рейсы из Ханты-Мансийска и обратно начнут летать по четвергам. В апреле купить билеты можно только на непрямые рейсы между Курганом и Ханты-Мансийском.
В пресс-службе курганского аэропорта попросили отправить запрос, URA.RU его направило. Также запрос был направлен авиакомпании Utair, осуществляющей рейс.
Первый самолет из Ханты-Мансийска приземлился в Кургане 16 января. В марте Utair отменила часть рейсов по маршруту Москва — Курган — Москва. Nordwind отказалась от полетов по этому маршруту до конца апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. По той же причине в Курганской области приостановлено межрегиональное автобусное сообщение.
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