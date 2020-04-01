Зауралье закрыло автобусное сообщение с другими регионами

Билеты на автобусы из Кургана в другие регионы нельзя купить со 2 апреля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Автовокзал Кургана прекратил продажу билетов на межрегиональные рейсы со 2 апреля. 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции. Информацию URA.RU подтвердил близкий к сфере перевозок источник.

«Автобусные рейсы из Кургана в другие регионы отменены с сегодняшнего вечера», — сообщил URA.RU источник. На сайте курганского автобусного вокзала нельзя купить билеты в другие регионы начиная со 2 апреля. В Курган из других регионов билеты продаются.

31 марта губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем обращении говорил о том, с Минтрансом согласовывают вопрос о временной приостановке некоторых автобусных маршрутов внутри региона и между Курганской областью и соседними регионами, где есть угроза распространения инфекции. Дозвониться до директора компании «АВ и АС», занимающейся обслуживанием пассажирских автоперевозок, Юрия Калинина на момент написания новости URA.RU не удалось.

Ранее сократили число автобусных рейсов в Екатеринбург и Пермь. 1 апреля в Курганской области введен режим самоизоляции. 21 марта в регионе выявили одного заболевшего COVID-19. 30 марта оперативный штаб сообщил о выздоровлении пациента. На 1 апреля в Курганской области нет заболевших коронавирусом.