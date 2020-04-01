31 марта 2020

Зауралье закрыло автобусное сообщение с другими регионами

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Виды города. Курган, автобусный вокзал, площадь слосмана1
Билеты на автобусы из Кургана в другие регионы нельзя купить со 2 апреляФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Автовокзал Кургана прекратил продажу билетов на межрегиональные рейсы со 2 апреля. 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции. Информацию URA.RU подтвердил близкий к сфере перевозок источник.

«Автобусные рейсы из Кургана в другие регионы отменены с сегодняшнего вечера», — сообщил URA.RU источник. На сайте курганского автобусного вокзала нельзя купить билеты в другие регионы начиная со 2 апреля. В Курган из других регионов билеты продаются.

31 марта губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем обращении говорил о том, с Минтрансом согласовывают вопрос о временной приостановке некоторых автобусных маршрутов внутри региона и между Курганской областью и соседними регионами, где есть угроза распространения инфекции. Дозвониться до директора компании «АВ и АС», занимающейся обслуживанием пассажирских автоперевозок, Юрия Калинина на момент написания новости URA.RU не удалось.

Ранее сократили число автобусных рейсов в Екатеринбург и Пермь. 1 апреля в Курганской области введен режим самоизоляции. 21 марта в регионе выявили одного заболевшего COVID-19. 30 марта оперативный штаб сообщил о выздоровлении пациента. На 1 апреля в Курганской области нет заболевших коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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