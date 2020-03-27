Курганцам стало сложнее добираться до Москвы на самолете

Авиакомпании отменили большую часть рейсов из Кургана в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair отменила часть рейсов по маршруту Москва — Курган — Москва, а Nordwind полностью отказалась от полетов в Курган до конца апреля. Об этом URA.RU сообщили информированные источники.

«Nordwind полностью отменил рейсы из Кургана в Москву до 30 апреля, Utair окончательно отменил рейсы только по субботам», — рассказал инсайдер. При этом он предположил, что в ближайшее время Utair отменит и рейсы по вторникам и четвергам, так как продажа билетов на них уже закрыта.

На официальном сайте Nordwind Airlines действительно нет продажи билетов на рейсы из Кургана в Москву до конца апреля. На сайте Utair также невозможно приобрести билеты на указанные инсайдером дни.

В Nordwind отмену рейсов объяснили URA.RU закрытием терминала D в аэропорту Шереметьево. «С учетом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок с 00:00 01.04.2020 года терминал D будет временно закрыт на прилет и на вылет», — сообщается на официальном сайте воздушной гавани. В пресс-службу Utair, самолеты которой летают во Внуково, направлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair отменила авиарейсы по маршруту Москва — Курган — Москва на 27, 31 марта и 3 апреля. Nordwind отменяла вылеты самолетов по вторникам, четвергам и субботам как минимум до конца мая. Других авиарейсов из аэропорта Кургана в Москву нет. Таким образом, в апреле вместо двух ежедневных рейсов в столицу останется один, который предварительно будет осуществляться четыре раза в неделю.