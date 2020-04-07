06 апреля 2020

Российские радиостанции попросили помощи у правительства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, радио, пульт, звукооператор
Радиостанции могут закрываться, если им не окажут поддержкуФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Из-за пандемии коронавируса российские радиостанции могут закрываться, если им не окажут поддержку. Вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий попросили Минкосвязь и правительство РФ оказать им помощь во время кризиса.

«Обрушить медиаиндустрию может падение выручки от рекламы, которая является основным источником доходов для всех СМИ, а для некоторых практически единственным, достигая 90%», — пишут авторы письма. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев подтвердил, что все российские СМИ сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации. В эфире «Национальной службы новостей» он заявил о том, что Союз журналистов попросил помощи у правительства РФ. Соловьев предлагает отменить выездные и встречные налоговые проверки до конца 2020 года, налоговые каникулы по страховым взносам, налоги на прибыль и НДС, а также другие меры поддержки.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...