Российские радиостанции попросили помощи у правительства

Радиостанции могут закрываться, если им не окажут поддержку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Из-за пандемии коронавируса российские радиостанции могут закрываться, если им не окажут поддержку. Вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий попросили Минкосвязь и правительство РФ оказать им помощь во время кризиса.

«Обрушить медиаиндустрию может падение выручки от рекламы, которая является основным источником доходов для всех СМИ, а для некоторых практически единственным, достигая 90%», — пишут авторы письма. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев подтвердил, что все российские СМИ сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации. В эфире «Национальной службы новостей» он заявил о том, что Союз журналистов попросил помощи у правительства РФ. Соловьев предлагает отменить выездные и встречные налоговые проверки до конца 2020 года, налоговые каникулы по страховым взносам, налоги на прибыль и НДС, а также другие меры поддержки.