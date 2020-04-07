Российские авиакомпании придумали, как заработать в кризис

Российские власти разрешили авиакомпаниям перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов. В первую очередь лайнеры будут возить медицинские товары из Китая в европейские города. Эксперты утверждают, что перевозки грузов для пассажирских авиакомпаний сегодня однозначно прибыльны.
«Тарифы на рынке грузоперевозок значительно выросли. К примеру, цена доставки лекарств из Китая в США сегодня около 13 $ за 1 кг, тогда как в прошлом году в пиковый сезон цена не превышала 3,6. $», — пишет «
Авиакомпания Nord Wind уже начала выполнять грузовые рейсы из Китая. В пресс-службе перевозчика рассказали о том, что собираются использовать пять из 11 имеющихся широкофюзеляжных пассажирских самолетов для транспортировки грузов в их салонах и багажных отделениях.
Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает, что такая тенденция может сохраниться до лета, так как после снятия запрета спрос на международные пассажирские рейсы будет расти постепенно.
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