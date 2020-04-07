Российские авиакомпании придумали, как заработать в кризис

В первую очередь лайнеры будут возить медицинские товары из Китая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские власти разрешили авиакомпаниям перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов. В первую очередь лайнеры будут возить медицинские товары из Китая в европейские города. Эксперты утверждают, что перевозки грузов для пассажирских авиакомпаний сегодня однозначно прибыльны.

«Тарифы на рынке грузоперевозок значительно выросли. К примеру, цена доставки лекарств из Китая в США сегодня около 13 $ за 1 кг, тогда как в прошлом году в пиковый сезон цена не превышала 3,6. $», — пишет « Коммерсант ». На сегодняшний день рынок авиационных грузоперевозок, в отличие от пассажирских, испытывает острый дефицит провозных емкостей, авиавласти Китая по состоянию на прошлую неделю оценивали нехватку самолетов в 69%.

Авиакомпания Nord Wind уже начала выполнять грузовые рейсы из Китая. В пресс-службе перевозчика рассказали о том, что собираются использовать пять из 11 имеющихся широкофюзеляжных пассажирских самолетов для транспортировки грузов в их салонах и багажных отделениях.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает, что такая тенденция может сохраниться до лета, так как после снятия запрета спрос на международные пассажирские рейсы будет расти постепенно.