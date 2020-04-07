Названы продукты, через которые можно заразиться коронавирусом

Наибольшую опасность представляют фрукты и овощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Существует риск заражения коронавирусом через фрукты и овощи. Об этом заявили в экспертном совете Росконтроля.

«Теоретически, если больной человек чихнет на яблоко, а вы сразу после этого яблоко съедите, риск [подхватить коронавирус] есть. Но на практике шансов мало», — цитирует Лента.ру представителей совета. В связи с этим специалисты советуют тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением чистой водой с мылом.

Эксперты называют опасными и продукты в упаковке. Если вирус оказался на банке йогурта, человек потрогал ее, а затем поднес руки к лицу, он может заразиться COVID-2019. Однако специалисты напоминают, что вирус живет на поверхностях недолго, он не может размножаться в еде и быстро погибает вне носителя. Поэтому риск заражения от продуктов минимален. Чтобы исключить его совсем, сотрудники Росконтроля советуют подвергать продукты термической обработке.

Ранее телеведущая Елена Малышева на личном примере показала, как нужно ходить за продуктами. Перед походом в гипермаркет следует надевать медицинскую маску и перчатки, расплачиваться необходимо исключительно карточкой. Все купленные продукты лучше протирать дезинфицирующим средством, а овощи и фрукты мыть горячей водой, сообщает телеканал 360.

Согласно статистике сайта стопкоронавирус.рф , в РФ зарегистрировано 6 343 случаев заражения Covid-19, 47 пациентов скончались.