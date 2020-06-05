05 июня 2020
04 июня 2020

В Тюменской области — десятки новых случаев заражения COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области — 36 заболевших COVID-19 за прошедшие сутки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 36 тюменцев. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии заболевание было диагностировано у 1834 жителей региона.

«В Тюменской области — 36 [новых случаев коронавируса]», — указано в сообщении федерального оперштаба. Там уточнили, что всего за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 8726 россиян.

Ранее тюменские власти заявили о снижении темпов заражения коронавирусом в регионе. В региональном Роспотребнадзоре пояснили, что темп прироста новых заболеваний за последние три недели снизился в два раза: с 5% до 2,5%. Там также пояснили, что после 20 июня тюменцев ждет массовая проверка на иммунитет к COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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