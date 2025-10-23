В элитном тюменском санатории закончились места на Новый год

Свободными оказались четрые номера из 380 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В санатории «Сибирь», который принадлежит правительству Тюменской области, почти закончились путевки на новый год. На праздники там осталось всего четыре свободных номера из 380. Информация об этом размещена на сайте здравницы.

«Санаторий „Сибирь“. С 1 по 9 января осталось четыре свободных номера», — такое сообщение появляется при бронировании на сайте комплекса. Заезд туда доступен в праздничные дни минимум от семи дней.

Самым бюджетным из предложенных слотов остался номер категории «Стандарт». Цена за двоих гостей составит 262 080 рублей. Три номера категории «Улучшенный стандарт» обойдутся для аналогичного количества человек уже в 282 555 рублей.

Полный пакет акции «Сибири» находится во владении правительства Тюменской области. В народе санаторий называют самым любимым у VIP-персон, а стоимость проживания в нем является самой дорогой среди тюменских здравниц.