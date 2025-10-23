Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Губернатор Моор обратился к родителями погибшего на СВО журналиста РИА Новости

В Тюмени прощаются с погибшим на СВО журналистом РИА Новости Иваном Зуевым
23 октября 2025 в 12:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Иван Зуев погиб в Запорожской области 16 октября

Иван Зуев погиб в Запорожской области 16 октября

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким журналиста Ивана Зуева, погибшего на СВО. Соответствующую публикацию он сделал в своем telegram-канале. Церемония прощания с военкором проходит в Тюмени 23 октября.

«Прощание с Иваном Зуевым проходит в Тюмени — городе, где живет его мама. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Память о мужестве и самоотверженности наших земляков останется в сердцах тюменцев», — указано в публикации Александра Моора.

Он напомнил, что в 2023 году на СВО погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев. Который также долгое время жил и работал в Тюменской области.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с военным корреспондентом Иваном Зуевым. Он погиб 16 октября в Запорожской области, когда съемочная группа РИА Новости попала под удар беспилотника во время выполнения редакционного задания. В результате атаки коллега погибшего, Юрий Войткевич, получил тяжелые ранения.

Материал из сюжета:

В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал