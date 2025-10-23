Губернатор Моор обратился к родителями погибшего на СВО журналиста РИА Новости

Иван Зуев погиб в Запорожской области 16 октября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким журналиста Ивана Зуева, погибшего на СВО. Соответствующую публикацию он сделал в своем telegram-канале. Церемония прощания с военкором проходит в Тюмени 23 октября.

«Прощание с Иваном Зуевым проходит в Тюмени — городе, где живет его мама. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Память о мужестве и самоотверженности наших земляков останется в сердцах тюменцев», — указано в публикации Александра Моора.

Он напомнил, что в 2023 году на СВО погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев. Который также долгое время жил и работал в Тюменской области.

Продолжение после рекламы