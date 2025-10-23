Губернатор Моор открыл в Тюмени форум «Инфотех-2025». Фото
В Тюмени начал работу XVIII форум-выставка «Инфотех»
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени в Технопарке дан старт XVIII форуму-выставке «Инфотех», ключевой темой которого стало развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Открыл форум губернатор Тюменской области Александр Моор, об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Тюменская область — один из лидеров по внедрению цифровых инноваций и технологий ИИ, что подтверждается высоким признанием на федеральном уровне и премией. Активное внедрение искусственного интеллекта ставит перед обществом и новые вызовы, в числе которых — обеспечение надежной защиты данных и развитие необходимых цифровых навыков у специалистов», — заявил Моор.
По его словам, программа форума насыщена деловыми встречами, дискуссиями и презентациями последних разработок. В рамках «Инфотеха» традиционно пройдут спортивные и киберспортивные соревнования, конкурсы по программированию, а также хоккейный матч, в котором примут участие представители кадрового резерва Тюменской области.
На открытии форума присутствовал Джефф Монсон — российский спортсмен
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Ранее стало известно, что губернатор Моор подписал шесть концессионных соглашений. В рамках договора построят и проведут реконструкцию крупных водоочистных сооружений, водозаборов и очистных станций, канализационных очистных сооружений, а также магистральных и квартальных сетей.
