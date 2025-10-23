Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Губернатор Моор открыл в Тюмени форум «Инфотех-2025». Фото

В Тюмени стартовал XVIII форум «Инфотех» с акцентом на искусственный интеллект
23 октября 2025 в 13:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тюмени начал работу XVIII форум-выставка "Инфотех"

В Тюмени начал работу XVIII форум-выставка «Инфотех»

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени в Технопарке дан старт XVIII форуму-выставке «Инфотех», ключевой темой которого стало развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Открыл форум губернатор Тюменской области Александр Моор, об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Тюменская область — один из лидеров по внедрению цифровых инноваций и технологий ИИ, что подтверждается высоким признанием на федеральном уровне и премией. Активное внедрение искусственного интеллекта ставит перед обществом и новые вызовы, в числе которых — обеспечение надежной защиты данных и развитие необходимых цифровых навыков у специалистов», — заявил Моор.

По его словам, программа форума насыщена деловыми встречами, дискуссиями и презентациями последних разработок. В рамках «Инфотеха» традиционно пройдут спортивные и киберспортивные соревнования, конкурсы по программированию, а также хоккейный матч, в котором примут участие представители кадрового резерва Тюменской области.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/6

На открытии форума присутствовал Джефф Монсон — российский спортсмен

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Ранее стало известно, что губернатор Моор подписал шесть концессионных соглашений. В рамках договора построят и проведут реконструкцию крупных водоочистных сооружений, водозаборов и очистных станций, канализационных очистных сооружений, а также магистральных и квартальных сетей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал