В Тюмени в Технопарке дан старт XVIII форуму-выставке «Инфотех», ключевой темой которого стало развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Открыл форум губернатор Тюменской области Александр Моор, об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Тюменская область — один из лидеров по внедрению цифровых инноваций и технологий ИИ, что подтверждается высоким признанием на федеральном уровне и премией. Активное внедрение искусственного интеллекта ставит перед обществом и новые вызовы, в числе которых — обеспечение надежной защиты данных и развитие необходимых цифровых навыков у специалистов», — заявил Моор.

По его словам, программа форума насыщена деловыми встречами, дискуссиями и презентациями последних разработок. В рамках «Инфотеха» традиционно пройдут спортивные и киберспортивные соревнования, конкурсы по программированию, а также хоккейный матч, в котором примут участие представители кадрового резерва Тюменской области.

