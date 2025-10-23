В Тюмени оценили влияние средневзвешенной системы оценок на успеваемость школьников
В мэрии Тюмени считают, что новая система оценок не влияет на успеваемость школьников
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Власти Тюмени не ожидают изменений общего уровня успеваемости из-за применения средневзвешенной системы оценки знаний школьников. Об этом на заседании городской думы заявил заместитель мэра города Павел Креков.
«Никаких рисков здесь не вижу. Мы просто за объективное оценивание ученика», — приводит слова Крекова журналист агентства, который находится на заседании городской думы.
По его словам, замглавы Тюмени заявил, что изменений в общем уровне оценок у школьников власти не прогнозируют. Креков уточнил, что такие выводы были сделаны по результатам первой четверти учебного года.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!