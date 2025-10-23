Логотип РИА URA.RU
В Тюмени оценили влияние средневзвешенной системы оценок на успеваемость школьников

В школах Тюмени не планируют отменять средневзвешенную систему оценок
23 октября 2025 в 12:32
Власти Тюмени не ожидают изменений общего уровня успеваемости из-за применения средневзвешенной системы оценки знаний школьников. Об этом на заседании городской думы заявил заместитель мэра города Павел Креков.

«Никаких рисков здесь не вижу. Мы просто за объективное оценивание ученика», — приводит слова Крекова журналист агентства, который находится на заседании городской думы.

По его словам, замглавы Тюмени заявил, что изменений в общем уровне оценок у школьников власти не прогнозируют. Креков уточнил, что такие выводы были сделаны по результатам первой четверти учебного года.

Ранее URA.RU писало, что в школах Тюменской области ввели средневзвешенную систему оценок. Это метод подсчета академической успеваемости, при котором каждый балл имеет свой «вес». Нововведение поделило родителей на два лагеря — одни выступили против инициативы, другие — поддержали проект.

