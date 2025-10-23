С 27 октября в Тюмени изменится график движения автобусов Фото: Никита Сабашников © URA.RU

С 27 октября общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание. Об этом сообщили в официальном telegram-канале мэрии.

«С 27 октября общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание. Движение садоводческих маршрутов, работающих в летний период, прекращается. При этом автобусы по маршрутам №№ 32, 36, 36к, 97, 100, 114, 119, 120к, 129к, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы», — указано в публикации администрации Тюмени.

В мэрии уточнили, что узнать актуальное расписание автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, а также на официальном сайте tgt72.ru в разделе «Расписание» и в мобильном приложении «Тюменский транспорт». В ближайшие дни обновленные таблички с зимним графиком появятся на всех остановочных пунктах города.

