Общество

Пять главных проблем, возникших из-за ограничений в работе мобильного интернета в Тюмени

Жители Тюмени не могут оплатить покупки из-за неработающего мобильного интернета
23 октября 2025 в 11:52
При этом горожане отмечают, что сбои не повлияли на работу некоторых соцсетей

При этом горожане отмечают, что сбои не повлияли на работу некоторых соцсетей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени жители разных микрорайонов второй день жалуются на проблемы в работе мобильного интернета. Горожане наблюдают сбои в центре города, на Московском тракте, Лесобазе, Доме обороны, КПД, Тарманах. С какими сложностями столкнулись тюменцы при отключении интернета — в материале URA.RU.

Оплата по QR-коду

В первую очередь возникли неудобства с оплатой покупок бесконтактными способами оплаты. Например, с помощью SberPay или QR-кода. В том числе, нет возможности получить скидку за проезд в автобусе, ведь она дается только при оплате по QR-коду.

Переписки и звонки

Второе, на что обратили внимание местные, — невозможность переписываться в мессенджерах. По словам горожан, доступна только социальная сеть «ВКонтакте» и некоторые сервисы «Яндекса».

Вызов такси

Наблюдаются и проблемы с такси. По некоторым тарифом время ожидания машины выросло до 10 минут. Хотя цены сильно не изменились.

Платные парковки

Еще одна транспортная проблема — оплата парковки. Вечером 22 октября у горожан не открывалось соответствующее приложение. «Сервис временно недоступен», — высвечивалось объявление у пользователей. Внести деньги за стоянку удалось только ближе к полуночи. 

Перевод денег

Другая проблема возникла с переводом денег. Тюменцам, имеющим карты нескольких банков, пришлось идти к банкоматам за наличкой.

Как ранее писало URA.RU, ограничения на работу мобильного интернета вводятся в целях безопасности. Это не зависит от местных органов власти и операторов связи.

Комментарии (1)
  • Селянин
    23 октября 2025 13:39
    Обычная связь голосовая тоже не везде работает. Тюмень это приграничный город какой то?
