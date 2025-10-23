Пять главных проблем, возникших из-за ограничений в работе мобильного интернета в Тюмени

При этом горожане отмечают, что сбои не повлияли на работу некоторых соцсетей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени жители разных микрорайонов второй день жалуются на проблемы в работе мобильного интернета. Горожане наблюдают сбои в центре города, на Московском тракте, Лесобазе, Доме обороны, КПД, Тарманах. С какими сложностями столкнулись тюменцы при отключении интернета — в материале URA.RU.

Оплата по QR-коду

В первую очередь возникли неудобства с оплатой покупок бесконтактными способами оплаты. Например, с помощью SberPay или QR-кода. В том числе, нет возможности получить скидку за проезд в автобусе, ведь она дается только при оплате по QR-коду.

Переписки и звонки

Второе, на что обратили внимание местные, — невозможность переписываться в мессенджерах. По словам горожан, доступна только социальная сеть «ВКонтакте» и некоторые сервисы «Яндекса».

Вызов такси

Наблюдаются и проблемы с такси. По некоторым тарифом время ожидания машины выросло до 10 минут. Хотя цены сильно не изменились.

Платные парковки

Еще одна транспортная проблема — оплата парковки. Вечером 22 октября у горожан не открывалось соответствующее приложение. «Сервис временно недоступен», — высвечивалось объявление у пользователей. Внести деньги за стоянку удалось только ближе к полуночи.

Перевод денег

Другая проблема возникла с переводом денег. Тюменцам, имеющим карты нескольких банков, пришлось идти к банкоматам за наличкой.