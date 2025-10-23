Жительница Тюменской области задержана за финансирование терроризма

По версии следствия, тюменка переводила деньги террористам со своей банковской карты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На жительницу Тюменской области завели уголовное дело за финансирование терроризма, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом стало известно журналистам.

«Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области задержали жительницу Тюмени по подозрению в финансировании террористической деятельности. По версии следствия, обвиняемая с банковских реквизитов, эмитированных на ее установочные данные, осуществила денежные переводы в адрес террористической организации, — сообщает ИА „Тюменская линия“ со ссылкой на пресс-службу РУФСБ России по Тюменской области.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России — содействие террористической деятельности. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

