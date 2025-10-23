В Тюмени назвали самые популярные вакансии для студентов

Оператору тира готовы платить до 3 100 рублей за смену Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени студентам предлагают вакансии администратора аттракциона и флориста. Платить соискателям обещают до 3 100 рублей за смену. Какие еще вакансии подходят для сотрудников с гибким графиком, — в подборке URA.RU. Данные предоставили аналитики сервиса «Авито».

В частности, в федеральной сети призовых тиров открыта вакансия администратора аттракциона. Работодатель готов обучить новичков и предлагает оплачиваемую стажировку. Сотрудники контролируют работу аттракционов, выдают призы, ведут кассовую и отчетную документацию. График — два через два с 10:00 до 22:00, выплаты происходят дважды в месяц. Оплата за смену — от 2 200 до 3 100 рублей, предусмотрены премии и бонусы для лучших работников.

Для творческих студентов доступна вакансия флориста. Работодатель обещает обучение с нуля, задачи включают составление букетов, уход за цветами и обслуживание клиентов. Смены идут с 8:00 до 21:00, выплаты ежедневные, доход — от 1 500 до 2 500 рублей за смену. Кроме того, есть возможность пройти стажировку с дальнейшим трудоустройством.

Еще один вариант — работа администратором на выставке. Основные обязанности — встреча гостей, объяснение правил и сопровождение участников. Гибкий график (с 16:00 до 20:00, дни выбирает сотрудник), оплата почасовая — от 150 до 250 рублей, стажировка оплачивается, выплаты раз в неделю.