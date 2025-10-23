Туристам придется платить за посещение Тюмени
Тюмень планирует зарабатывать на туристах
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Депутаты городской думы одобрили введение туристического налога в Тюмени. Об этом сообщил журналист URA.RU Илья Шмелев, который находится на заседании совета.
«Депутаты тюменской думы одобрили инициативу по введению туристического налога. Перед этим глава города Максим Афанасьев попросил их поддержать проект», — сообщил Илья Шмелев из зала заседаний городской думы Тюмени.
Ранее глава города Максим Афанасьев заявил, что вопрос введения туристического налога в Тюмени рассмотрят на заседании городской думы. Сбор будет включен в стоимость проживания в отелях, базах отдыха, кемпингах и санаториях.
- Почему?23 октября 2025 18:21Потому, что мы туристы...
- Турист23 октября 2025 16:47А вот еще. Надо бы с приезжих и утилизационный сбор ввести. Ведь мусорить будут.
- Гражданин РФ23 октября 2025 15:41Приехал в служебную командировку? Турист!
- Турист Лоханкин23 октября 2025 14:27Я к вам пришел навеки поселиться...