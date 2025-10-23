Логотип РИА URA.RU
Туристам придется платить за посещение Тюмени

В Тюмени одобрили введение туристического налога
23 октября 2025 в 12:48
Тюмень планирует зарабатывать на туристах

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты городской думы одобрили введение туристического налога в Тюмени. Об этом сообщил журналист URA.RU Илья Шмелев, который находится на заседании совета. 

«Депутаты тюменской думы одобрили инициативу по введению туристического налога. Перед этим глава города Максим Афанасьев попросил их поддержать проект», — сообщил Илья Шмелев из зала заседаний городской думы Тюмени.

Ранее глава города Максим Афанасьев заявил, что вопрос введения туристического налога в Тюмени рассмотрят на заседании городской думы. Сбор будет включен в стоимость проживания в отелях, базах отдыха, кемпингах и санаториях.

Комментарии (4)
  • Почему?
    23 октября 2025 18:21
    Потому, что мы туристы...
  • Турист
    23 октября 2025 16:47
    А вот еще. Надо бы с приезжих и утилизационный сбор ввести. Ведь мусорить будут.
  • Гражданин РФ
    23 октября 2025 15:41
    Приехал в служебную командировку? Турист!
  • Турист Лоханкин
    23 октября 2025 14:27
    Я к вам пришел навеки поселиться...
