В больнице Бурятии пациентам запретили ходить в туалет

В Бурятии пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, запретили ходить в туалет и предложили использовать ведра. Об этом рассказал один из пациентов.
«Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания», — цитирует его издание «
URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Бурятии. На момент публикации материала ответ не поступил.
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