В больнице Бурятии пациентам запретили ходить в туалет

Инцидент произошел в больнице для коронавирусных пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Бурятии пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, запретили ходить в туалет и предложили использовать ведра. Об этом рассказал один из пациентов.

«Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания», — цитирует его издание « Подъем ». По его словам, ведра находятся рядом со столом, который используется во время еды. Пациент, поступивший в больницу с коронавирусом, сравнил такие условия с тюремными.

URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Бурятии. На момент публикации материала ответ не поступил.

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