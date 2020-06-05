В больнице Бурятии пациентам запретили ходить в туалет

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Инцидент произошел в больнице для коронавирусных пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Бурятии пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, запретили ходить в туалет и предложили использовать ведра. Об этом рассказал один из пациентов.

«Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания», — цитирует его издание «Подъем». По его словам, ведра находятся рядом со столом, который используется во время еды. Пациент, поступивший в больницу с коронавирусом, сравнил такие условия с тюремными.

URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Бурятии. На момент публикации материала ответ не поступил.

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Фото: «Подъем»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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