Песков рассказал о реакции Путина на убийство уральца Росгвардией

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с убийством екатеринбуржца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства в курсе ситуации с Владимиром Таушкановым, застреленным бойцами Росгвардии в Екатеринбурге. Однако вмешиваться в расследование в Кремле не будут, отметил представитель президента.

«Мы видели информацию о посягательствах гражданина на представителей органов правопорядка, нож и так далее. Мы все видели. Но в данном случае это не вопрос президента и администрации», — сообщил журналистам Дмитрий Песков.

Представитель администрации президента также подчеркнул, что не следует преувеличивать масштабы обсуждения инцидента в федеральном поле.

31 мая екатеринбуржец Владимир Таушанков, угрожая ножом, ограбил строительный магазин «Лео». Он подрался с полицейским, пытавшимся его задержать (видео драки) и убежал домой. Как утверждают силовики, при штурме квартиры Таушанков стрелял по бойцам СОБРа из страйкбольного автомата, и был застрелен ответным огнем. 4 июня Владимира Таушанкова похоронили на Лесном кладбище Екатеринбурга.

В жилище погибшего нашли холодное оружие и арбалет. Источник URA.RU, близкий к расследованию инцидента, рассказал, что уголовное дело о расстреле уральца не будут заводить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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