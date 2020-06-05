Песков рассказал о реакции Путина на убийство уральца Росгвардией

Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с убийством екатеринбуржца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства в курсе ситуации с Владимиром Таушкановым, застреленным бойцами Росгвардии в Екатеринбурге. Однако вмешиваться в расследование в Кремле не будут, отметил представитель президента.

«Мы видели информацию о посягательствах гражданина на представителей органов правопорядка, нож и так далее. Мы все видели. Но в данном случае это не вопрос президента и администрации», — сообщил журналистам Дмитрий Песков.

Представитель администрации президента также подчеркнул, что не следует преувеличивать масштабы обсуждения инцидента в федеральном поле.

31 мая екатеринбуржец Владимир Таушанков, угрожая ножом, ограбил строительный магазин «Лео». Он подрался с полицейским, пытавшимся его задержать (видео драки) и убежал домой. Как утверждают силовики, при штурме квартиры Таушанков стрелял по бойцам СОБРа из страйкбольного автомата, и был застрелен ответным огнем. 4 июня Владимира Таушанкова похоронили на Лесном кладбище Екатеринбурга.

В жилище погибшего нашли холодное оружие и арбалет. Источник URA.RU, близкий к расследованию инцидента, рассказал, что уголовное дело о расстреле уральца не будут заводить.