ВОЗ: Россия достигла плато по коронавирусу

В ВОЗ похвалили Россию за большое количество тестов на коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Россия демонстрирует плато», — приводит слова Харрис ТАСС, которые она сказала во время брифинга в Женеве. Кроме того, она похвалила Россию за большое количество тестов на коронавирус.

Что касается проведения массовых мероприятий, Харрис подчеркнула, что необходимо соблюдать меры социального дистанцирования. По ее словам, перед парадом Победы, который пройдет в России 24 июня, необходимо провести оценку риска и разработать меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19.

В России за все время эпидемии коронавируса было проведено более 12 млн тестов, число зафиксированных случаев достигло почти 450 тысяч. Выздоровели за все время 205 тысяч человек, умерли 5 528 пациентов, напоминает «Национальная служба новостей». В ВОЗ предупредили, что отказ делать прививки от коронавируса в случае создания вакцины может иметь опасные последствия, передает RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.