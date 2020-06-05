05 июня 2020

Уралец с коронавирусом почти сутки ждал скорую помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за нехватки машин вызов надо ждать почти сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Житель города Березовского (Свердловская область) Михаил с подтвержденным диагнозом коронавирус 20 часов после вызова ждал, когда за ним приедет скорая помощь. Об этом он рассказал URA.RU.

«В понедельник у меня поднялась температура, приезжала скорая, взяли анализ на коронавирус. В четверг прислали сообщение, что положительный результат, при этом сказали, чтобы я срочно собирал вещи и вызывал скорую помощь, так как необходима госпитализация. Я так и сделал. Позвонил в скорую помощь 4 июня в 14 часов. Приехала она за мной через 20 часов — 5 июня в 10 часов утра», — рассказал URA.RU Михаил.

В приехавшей неотложке объяснили, что машин не хватает, поэтому повезут несколько человек сразу. Объехали город по трем адресам, и в машину подсели еще три человека, тоже с подтвержденным диагнозом. Так всех вместе и повезли.

«Повезли в инфекционное отделение больницы в Сысерти, но там нас отшили: нет мест. Поехали в Екатеринбург, в ГКБ № 14. Спасибо медикам из скорой. Они настояли, а то нас и там не хотели брать», — добавил Михаил. Он также добавил, что в больнице «проходной двор»: в одном месте принимают и больных с положительным диагнозом, и желающих самостоятельно сделать томографию.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом. На момент публикации ответ получен не был.

Добавлено в 20.35:

«Главврач готов разобраться в случае обращения пациента. На данный момент с жалобами никто не обращался, по данным медучреждения», — сообщили URA.RU в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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