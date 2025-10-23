Екатеринбуржец обвинил свердловского чиновника в смертельном ДТП, возбуждено дело

ДТП произошло якобы с участием Mercedes Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Екатеринбурга Олег Мельниченко обвинил свердловского чиновника в том, что тот переехал его брата на своем Mersedes Benz. От полученных травм Станислав, про которого в 2019 году много писали как о защитнике сквера у Драмтеатра, погиб на месте. Подробности происшествия Мельниченко рассказал URA.RU, сам чиновник от комментариев воздержался.

Произошло ДТП 6 августа 2025 года. 37-летний Станислав после встречи с друзьями, возвращался поздно вечером домой. Так как такси вызвать не смог, он пошел пешком по обочине автодороги. Почему в итоге он оказался лежащим на трассе «Подъезд озеро Чусовское от км 364-630 „Пермь-Екатеринбург“ в Академическом районе, неизвестно, но брат предполагает, что мужчине стало плохо. Пока он лежал на дороге, по нему проехался Mercedes-Benz S 450 4MATIC. От полученных травм мужчина скончался на месте. Олег Мельниченко утверждает, что за рулем машины мог быть чиновник.

«Видеорегистратор первого очевидца показал, что машина объехала его, вторая сделала то же самое. А третья, видимо, водитель гнал, раздавила Станислава», — объяснил брат погибшего.

