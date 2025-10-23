Екатеринбуржец обвинил свердловского чиновника в смертельном ДТП, возбуждено дело
ДТП произошло якобы с участием Mercedes
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Екатеринбурга Олег Мельниченко обвинил свердловского чиновника в том, что тот переехал его брата на своем Mersedes Benz. От полученных травм Станислав, про которого в 2019 году много писали как о защитнике сквера у Драмтеатра, погиб на месте. Подробности происшествия Мельниченко рассказал URA.RU, сам чиновник от комментариев воздержался.
Произошло ДТП 6 августа 2025 года. 37-летний Станислав после встречи с друзьями, возвращался поздно вечером домой. Так как такси вызвать не смог, он пошел пешком по обочине автодороги. Почему в итоге он оказался лежащим на трассе «Подъезд озеро Чусовское от км 364-630 „Пермь-Екатеринбург“ в Академическом районе, неизвестно, но брат предполагает, что мужчине стало плохо. Пока он лежал на дороге, по нему проехался Mercedes-Benz S 450 4MATIC. От полученных травм мужчина скончался на месте. Олег Мельниченко утверждает, что за рулем машины мог быть чиновник.
«Видеорегистратор первого очевидца показал, что машина объехала его, вторая сделала то же самое. А третья, видимо, водитель гнал, раздавила Станислава», — объяснил брат погибшего.
В возбуждении дела было отказано в рамках срока проведения судмедэкспертизы (к 5 сентября она не была завершена). Так как водитель не нарушил правила дорожного движения, следовательно, нет состава преступления. Днем 22 октября стало известно, что дело все-таки возбуждено — по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Находится оно на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Агентство обратилось к чиновнику, но он комментировать информацию не стал.
