В час пик в Екатеринбурге случился транспортный коллапс. Фото
Утром 23 октября пропало напряжение
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге утром 23 октября встали трамваи в Пионерском микрорайоне. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«На Пионерской транспортный коллапс. Встали трамваи, толпы людей высаживаются и идут пешком. Видимо, какой-то сбой», — сказал один из собеседников агентства. Другой уточнил, что трамваи стоят на улицах Луначарского и Челюскинцев.
«Пропало напряжение, причины выясняют. На место выехала аварийная служба», — пояснили в Гортрансе. К моменту публикации, по словам сотрудников, транспорт пошел.
Люди высаживались из трамваев и шли пешком
Фото: читатель URA.RU
Встало сразу несколько трамваев
Фото: скрин Яндекс Карты
