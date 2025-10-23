Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В час пик в Екатеринбурге случился транспортный коллапс. Фото

23 октября 2025 в 09:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Утром 23 октября пропало напряжение

Утром 23 октября пропало напряжение

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге утром 23 октября встали трамваи в Пионерском микрорайоне. Об этом URA.RU сообщили читатели. 

«На Пионерской транспортный коллапс. Встали трамваи, толпы людей высаживаются и идут пешком. Видимо, какой-то сбой», — сказал один из собеседников агентства. Другой уточнил, что трамваи стоят на улицах Луначарского и Челюскинцев. 

«Пропало напряжение, причины выясняют. На место выехала аварийная служба», — пояснили в Гортрансе. К моменту публикации, по словам сотрудников, транспорт пошел. 

Продолжение после рекламы

Люди высаживались из трамваев и шли пешком

Фото: читатель URA.RU

Встало сразу несколько трамваев

Фото: скрин Яндекс Карты

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал