Утром 23 октября пропало напряжение Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге утром 23 октября встали трамваи в Пионерском микрорайоне. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«На Пионерской транспортный коллапс. Встали трамваи, толпы людей высаживаются и идут пешком. Видимо, какой-то сбой», — сказал один из собеседников агентства. Другой уточнил, что трамваи стоят на улицах Луначарского и Челюскинцев.

«Пропало напряжение, причины выясняют. На место выехала аварийная служба», — пояснили в Гортрансе. К моменту публикации, по словам сотрудников, транспорт пошел.

Люди высаживались из трамваев и шли пешком Фото: читатель URA.RU