«Их зовут «омеговские»: зачем подростки сбиваются в группы и кошмарят Екатеринбург

В Екатеринбурге активизировались подростки, которые сбиваются в группы, и терроризируют общественный транспорт или кошмарят сверстников в торговых центрах. Последние даже придумывают для своих компаний названия, словно криминальные авторитеты. К примеру, на Эльмаше стали говорить о неких «омеговских». О них и других юношеских бандах Екатеринбурга — в материале URA.RU.

«Омеговские»

«Есть компания под названием „омеговские“. Эти парни постоянно устраивают драки на Уралмаше и Эльмаше. Они придираются к несовершеннолетним, отнимают у них деньги или вейпы. Часто их замечают возле продуктового магазина на Космонавтов, 49. Они не дают спокойно в этот магазин пройти», — пожаловался URA.RU читатель.

Собеседник агентства в силовой среде пояснил, что компания подростков выбрала себе такое название, потому что часто обитала (или обитает до сих пор) в торговом центре «Омега» на проспекте Космонавтов, 41. Они кучковались на верхнем этаже ТЦ в зоне фудкортов и приставали к другим несовершеннолетним. «Год или полтора года назад их удалось разогнать. Известно, что они занимаются кикбоксингом в неком спортивном клубе. Были замечены в драках и хулиганстве. Чаще всего скапливаются в ТЦ зимой, когда на улице холодно», — рассказал источник.

Депутат свердловского заксобрания, владелец ТЦ «Омега» Владимир Смирнов подтвердил URA.RU факт существования группы «омеговские». И назвал имена их лидеров: «Сначала старшим у них был некий Овик, потом Рашик. Овик ходил на кикбоксинг, с ним удалось провести беседу и вразумить. Рашик тоже занимался единоборствами. Мне тогда говорили, что некоторые горожане боялись ходить в ТЦ из-за этих „молодчиков“.

По его словам, «банду» действительно удалось «разгромить». Уроженец Азербайджана Рашик пропал из виду год назад. Стычек и конфликтных ситуаций в торговом центре стало меньше. «Такие компании ярко начали проявлять себя в период пандемии. Когда сначала ТЦ закрыли, а потом открыли. Тогда молодежь, как мне кажется, не понимала, чем ей заниматься, и пошла в торговые центры. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Их стало меньше. Мы продолжаем заниматься профилактикой, воздействуем на их лидеров. Но, видимо, какой-то флер „омеговских“ до сих пор остался, наверное, кто-то еще употребляет такое название». Повторюсь, за порядком в ТЦ мы следим в усиленном режиме», — отметил депутат Смирнов.

Кроме драк, такие компании также занимаются кражами и грабежами. Преступления они могут совершать, чтобы завоевывать авторитет в своей среде, считает бывший сотрудник отдела по делам несовершеннолетних свердловской полиции. «В ТЦ они могут разводить на покупку еды, телефоны отбирают, кого-то выводят на парковку и там избивают. Потом о своих „похождениях“ они рассказывают остальным, зарабатывают авторитет. Или же хвалятся перед последующими жертвами, запугивают их таким образом, чтобы охотнее деньги отдавали, например», — сказал он корреспонденту URA.RU.

Банда Рамазана

Другая известная компания из Орджоникидзевского района, так называемая — «банда Рамазана». 20-летний парень, выпускник социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН), собрал вокруг себя детей из неблагополучных семей, которых заставил заниматься налетами на «Жизньмарты», стоматологии и другие магазинчики. Источник URA.RU говорил, что «группировка» мучает предпринимателей уже несколько лет.

«Свою деятельность Рамазан начал еще в 15 лет, когда был в СРЦН. Он часто сбегал из учреждения, а потом подтянул за собой подростков. Водил их „работать на базу“. За выполненную работу ему платили деньги, а своим приспешникам он отдавал лишь малую часть — не больше 500 рублей каждому», — говорил собеседник URA.RU.

На Рамазана могли работать до 20 подростков с Эльмаша, Вторчермета и ВИЗа. 18 января Рамазан и его «подчиненные» засветились в драке возле гипермаркета на Таганской, 60А. Потерпевший рассказывал URA.RU, что его жестоко избили и угрожали оружием. «В какой-то момент меня стали удерживать и направили пистолет в мою сторону. Сказали: „Рыпнешься — пристрелю“. Затем продолжили жестоко избивать», — говорил пострадавший. Рамазана задержали через неделю (позже его отпустили). Возбуждено ли против него уголовное дело, доподлинно неизвестно.

«Большой проблемой в этой истории является то, что Рамазан по сути ломает жизни молодых парней. В нем они видят своего старшего брата. Но связавшись с ним, у них появляются проблемы. Их арестовывают, отправляют в колонию. В некоторых случаях их специально подставляет сам Рамазан. При этом ему почему-то всегда удается избежать ответственности», — вздыхал источник.

Налеты на транспорт

Последние несколько месяцев екатеринбуржцев волнует тема зацепинга. С июня в СМИ все чаще стали появляться новости о группах подростков-зацеперов. Больше всего проблема задела Вторчермет. Юноши держат в страхе кондукторов и водителей трамвая №15. А один раз все дошло до того, что хулиганы выстрелили в ногу водителю, который попытался их урезонить. К проблеме пришлось подключиться Следственному комитету РФ.

«На Вторчермете у них большая группировка, человек 50. Мало того, старшеклассники еще привлекают малышей лет 12. Открывают двери и на ходу выпрыгивают, залезают на крышу, разрисовывают вагон, зацеперством занимаются. Страшно ездить, они не реагируют на замечания или что хуже — грубят. Пассажиры боятся им что-то говорить, а если и осмелятся — получают в ответ угрозы. Каждый день беспредельничают, в основном вечером, когда темно. Раньше ездили по 5-10 человек, а сейчас их все больше и больше», — жаловалась кондуктор 15-го маршрута.

Полицейских и участников организации «Русская община» подключили к поимке этих несовершеннолетних. 15 октября во время одной из комиссий в городской администрации начальник отдела ПДН по Екатеринбургу Юлия Толяренок рапортовала, что всех вандалов на Вторчермете удалось поставить на учет.

Новые кошмары

Силовикам удалось решить проблему на Вторчермете, но она всплыла в Железнодорожном районе. «Сейчас подростки активизировались там. Доходит до того, что дерутся с персоналом общественного транспорта, бьют окна. Большая проблема», — сказал источник URA.RU, близкий к силовым структурам.

Хулиганство началось и на жд-вокзале. Для стабилизации ситуации туда направили дружинников «Русской общины», которые регулярно патрулируют местность вместе с полицией.

«[Будут проводиться] следующие мероприятия: выявление правонарушений, реагирование на обращения граждан, задержание лиц, находящихся в розыске, а также дебоширов и граждан в состоянии алкогольного опьянения», — делились общественники. Ранее они уже пресекали конфликты на одной из известных улиц Екатеринбурга — Вайнера. «Мы намерены и дальше вносить свой вклад в безопасность и порядок в нашем городе», — подчеркнули в общественной организации.

Мнение психолога

Педагог-психолог Анастасия Леонтьева считает, что есть минимум четыре причины проявления у детей девиантного поведения и агрессии. «Во-первых, это психологический фактор. Подростковый возраст характеризуется эмоциональной нестабильностью, поиском идентичности и стремлением к признанию сверстников. Несовершеннолетние находятся в процессе формирования своей идентичности. Они ищут признание и поддержку. Иногда это и приводит к созданию подобных групп, которые действуют вне закона», — отметила Леонтьева.

По ее словам, другим немаловажным фактором является обстановка в семье. Семейные проблемы (развод родителей, отсутствие внимания и поддержки) также могут негативно сказаться на ребенке. «Сильное влияние оказывают субкультуры и компании, пропагандирующие агрессивное поведение. Желание быть принятым в определенное общество, может заставить подростка совершать действия, которые он бы не сделал в одиночку», — уверена педагог.

В иных случаях несовершеннолетние идут на преступления из-за низкого дохода в семье или из-за отсутствия других возможностей заработка, добавила Анастасия. «Последний фактор — культурный. Сейчас у ребят стало модным собираться в приватных чатах и каналах, где тоже может транслироваться подобное поведение», — подчеркнула Леонтьева.

Чтобы не допустить проявления агрессии у подростка, родителям нужно поддерживать своего ребенка: общаться с ним, играть, помогать в учебе и заниматься развитием. Также его можно записать в клуб или секцию, которые способствуют развитию творческих способностей и спортивных интересов.