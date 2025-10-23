Иван принимал участие в наиболее сложных штурмовых операциях в зоне проведения СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржец Иван Череба удостоен Медали «За храбрость» II степени за успехи в зоне СВО — он выполнял сложнейшие задачи на передовой, включая зачистку Артемовска (Бахмута) от ВСУ. Его боевым «товарищем» неоднократно становился легендарный советский (ныне модернизирован) крупнокалиберный пулемет «Утёс», вес которого с полным снаряжением достигает 70 кг. История уральца, доблестно сражавшегося с противником, — в материале URA.RU.

Путь от Екатеринбурга до линии фронта

Иван родился 2 апреля 1996 года в Екатеринбурге. Он посещал школу №105, но после девятого класса решил не продолжать обучение, а сразу начать трудовую деятельность. Его профессиональный путь начался с работы грузчиком, затем он работал на заводе и складе. О детских увлечениях Череба вспоминает без особого энтузиазма — главным хобби был спорт. В армии он не служил.

Семья Ивана была большой: кроме него, старшая сестра (скончалась от COVID-19) и двое младших братьев. Один из братьев готовится к службе в армии, другой учится в пятом классе. «Теперь нас осталось трое братьев, и я, как самый старший, чувствую особую ответственность перед ними», — делится он. (далее в тексте цитаты бойца)

Тюрьма и боевой путь

Решение отправиться на фронт Иван принял в октябре 2022 года. На тот момент находился в местах лишения свободы по статье за кражу.

«Я добровольно подписал контракт с ЧВК „Вагнер“ и отправился на фронт, потому что хотел сделать что-то по-настоящему важное и стать примером для младших. Патриотические чувства всегда были во мне, но именно на фронте я осознал всю глубину моей любви к Родине». Первое обучение уралец проходил в ЛНР, после чего был направлен на передовую в ДНР.

Первый контракт Ивана в ЧВК «Вагнер» длился полгода. После его окончания он заключил новый контракт — уже в составе подразделения «Ахмат». В августе 2024 года, с началом активных боевых действий в Курской области, он вновь отправился на фронт под командованием офицера «Тибора», ранее служившего в «Вагнере».

В составе новой штурмовой группы он сражался на протяжении месяца, пока не получил ранение — осколок польского миномета попал в плечо и предплечье. После госпитализации контракт закончился.

Бахмут: взгляд изнутри

По словам военного, Бахмут — крупный город, где штурмы были особенно ожесточенными. После первого ранения и госпитализации он вернулся в подразделение. «Штурмы проходили поэтапно: сначала продвигался взвод, затем подтягивались остальные подразделения».

Особое место в воспоминаниях Ивана занимает участие в штурме промышленных объектов — заводов и многоэтажных зданий. Именно здесь ему довелось работать в расчете крупнокалиберного пулемета «Утёс».

«Мне и двум моим напарникам выпала необычная задача: использовать 70-килограммовый пулемет „Утёс“ в штурмовых действиях, перемещая его по городу практически как обычное стрелковое оружие. Обычно такие пулеметы применяются стационарно, но в условиях городских боев расчету приходилось быстро менять позиции, поддерживать штурмовые группы огнем и обеспечивать продвижение пехоты. Несмотря на тяжесть вооружения, расчет действовал максимально мобильно, подавляя огневые точки противника и обеспечивая проход штурмовых подразделений».

Страх, потери, животные и пленные

Иван признает: страх был постоянным спутником на фронте. «Дураку только не страшно». Особенно тяжело давались потери товарищей — были случаи, когда за считанные секунды погибали люди, с которыми только что разговаривал.

В памяти остались и моменты, когда приходилось вытаскивать раненых товарищей под огнем. «Иногда приходилось принимать тяжелые решения — спасать тех, кого еще можно было спасти, несмотря на собственные ранения».

В подразделении действовали специальные группы эвакуации, которые забирали раненых и погибших. Иван вспоминает случай, когда его группа попала под огонь пулеметчика: двое товарищей были ранены, и он, несмотря на собственное ранение, смог вытащить одного из них в укрытие. Позже оказалось, что все выжили.

Состав групп постоянно менялся, но с некоторыми бойцами Иван поддерживает связь до сих пор. По его словам, большая часть его бывших товарищей живы. Многие из выживших после окончания контрактов подписали новые соглашения с Министерством обороны.

Ивану не раз приходилось брать пленных, среди которых встречались и идеологически мотивированные бойцы ВСУ. По словам Ивана, к пленным относились лояльно, не применяли насилия, а сразу передавали их на тыловые позиции для дальнейшей эвакуации.

Боец подчеркивает, что успех их подразделения был не в «мясных штурмах», а в грамотной организации, четких правилах и сильных командирах. «В ЧВК „Вагнер“ существовал свой кодекс, строгая дисциплина и профессиональное обучение, что позволяло бойцам выживать и выполнять задачи».

В воспоминаниях о службе есть место и для неожиданных деталей — например, для собаки по кличке «Мухтар», которая сопровождала бойцов на передовой и во время ротаций. По словам Ивана, животные часто становились своеобразными талисманами подразделений. «Пес был уже в преклонном возрасте. Насколько мне известно, кто-то из ребят высказывал желание забрать его к себе после завершения специальной военной операции.».

Планы на жизнь

После завершения двух контрактов и получения серьезного ранения Иван уделяет особое внимание восстановлению и поддержанию своего здоровья Некоторые из его товарищей продолжают службу, кто-то уже вернулся к гражданской жизни. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, уралец женился и стал папой.

Иван не любит делиться подробностями о фронте, но для журналиста URA.RU он сделал исключение Фото: Илья Московец © URA.RU

«Я рад от того, что удалось сохранить жизнь, и сейчас у меня есть полноценная семья. Безусловно, существуют определенные трудности с жильем — мы вшестером ютимся в небольшой двушке, но надеюсь, что со временем и этот вопрос решится. Я смотрю в будущее с оптимизмом, веря, что совместными усилиями мы с женой преодолеем все невзгоды».

История Ивана — лишь одна из многих, связанных с боями за Бахмут, которые в 2023 году стали одними из самых ожесточенных на донбасском направлении. Использование тяжелого вооружения, в том числе крупнокалиберных пулеметов, стало неотъемлемой частью тактики штурмовых подразделений. Его опыт — свидетельство того, как обычные люди становятся героями, защищая Родину и своих товарищей.

Справка: пулемет «Утёс»

НСВ «Утёс» — советский 12,7-мм крупнокалиберный пулемет, предназначенный для борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами, уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей. Вес с полным снаряжением достигает 70 кг, что делает его одним из самых тяжелых видов стрелкового оружия на поле боя.