В Свердловской области отказались судить убийцу, разрубившего жертв топором: но есть нюанс

Артемовский городской суд Свердловской области отказался судить 52-летнего Геннадия, обвиняемого в жестоком убийстве мужчины и женщины, один из которых дал показания на его друга (так считает следствие). Дело было направлено в областной суд для определения подсудности, сказали URA.RU в инстанции.

Предварительное слушание в Артемовском состоялось 23 сентября. Больше судебных заседаний по этому делу там не было. Свердловский областной суд отказался менять подсудность, заседание прошло 8 октября. Вероятно, дело вернется в Артемовский.

Силовики считают, что 11 августа 2001 года Геннадий участвовал в похищении двоих жителей Артемовского района. Один из них рассказал полицейским, что приятель Геннадия может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Их похитили и заставляли дать ложные показания, взяв вину на себя.

Жертв вывезли к гаражам и посадили в багажник авто. Когда туда приехал Геннадий, то решил избавиться от похищенных. Мужчину он ударил топором по голове, а друг Геннадия (позднее его признали невменяемым) расправился с женщиной. Тела они положили в машину, подожгли ее и скрылись с места преступления.

«Раскрытие преступления стало возможным в результате непрекращающейся работы следователей, криминалистов следственного управления СК России и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области, а также в итоге проведения тщательного анализа и исследования доказательств по уголовному делу. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — прокомментировал URA.RU пресс-секретарь СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

Дело против товарища Геннадия выделено в отдельное производство. СК заявил ходатайство об отправке его в психбольницу на принудительное лечение.