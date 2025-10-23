На екатеринбургскую блогершу, которая баллотировалась в президенты, подали в суд
На блогершу Раду Русских из Екатеринбурга, прославившуюся после попытки баллотироваться в президенты России, подала иск в суд бывшая бизнес-партнерша Мария Воскресенская. Девушку обвинили в краже косметического бренда Rada Russkikh и упадке продаж, рассказала истец.
«За упадок продаж и испорченную репутацию требует от Рады 3,9 млн рублей и публичного опровержения. Она считает себя правообладательницей товарного знака „Rada Russkikh“, а также гендиректором материнских компаний бьюти-брендов MINI ME и HYDON — ООО „Гедонист“ и ООО „Хайдон“» — передает telegram-канал Mash со слов Воксресенской.
По мнению Марии, на нее ополчились подписчики блогерши, после того как Рада назвала ее мошенницей и заявила о краже бренда Rada Russkikh. А также, что якобы она заранее планировала захват бизнеса — заменила команду и проводила тайные созвоны.
Сама же Русских считает, что иск бывшей партнерши — повод выбить из нее денег. Ранее она отмечала, что все права на личный бренд у Воскресенской были лишь с ее согласия. На данный момент она перезапускает бренд с новой командой.
Изначально Рада Русских прославилась как визажист, основательница косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге. Новая популярность пришла к ней после того, как она решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя блогерша утверждала, что подписей было более 300 тысяч. После провалившейся кампании она пошла на интервью к Ксении Собчак. О том, кто такая Русских — в материале URA.RU.
