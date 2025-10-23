Цены на огурцы, помидоры и картошку взлетели в Свердловской области
Картофель подорожал на 5,29% за неделю
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Свердловской области огурцы, помидоры и картофель подорожали за неделю значительнее, чем все остальные продукты. Аналитику опубликовал Свердловскстат.
Огурцы подорожали на 14,73% с 13 октября. К 20 октября средняя стоимость килограмма огурцов составила 120,32 рубля. Помидоры подорожали до 206,95 рубля (+7,27%), картофель стал дороже на 5,29%. В среднем его продавали за 34,61 рубля.
Также заметно подорожала капуста. Ее можно было купить за 26,99 рубля в среднем (+3,92%). Твердые сыры стали дороже на 1,12% — их стоимость составила 1012,67 рубля в среднем за килограмм. Полукопченая колбаса подорожала до 737,14 рубля (+0,75%).
Лук репчатый подешевел на 6,17% — до 35,10 рубля в среднем. Килограмм вермишели упал в цене на 3,04% — до 126,72 рубля. Также стала дешевле морковь, ее можно было купить за 40,53 рубля в среднем (-1,93).
