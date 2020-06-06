В России хотят изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав Россиии предложил изменить правила медосвидетельствования водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минздрав России подготовил проект об изменениях в правила медосвидетельствования для водителей. Документ опубликован на портале нормативных актов.

«Внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 года», — говорится в документе.

Теперь, согласно инициативе, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет только в том случае, если нарколог выявит симптомы соответствующего заболевания. Для самого освидетельствования будут использовать лабораторные исследования мочи и крови.

Осенью прошлого года Минздрав РФ хотел изменить порядок обязательного медицинского освидетельствования, увеличив объем исследований. Стоимость прохождения комиссии выросла бы в несколько раз. Идея вызвала общественный резонанс. в связи с чем от нее было решено пока отказаться.

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