Зеленский нарушил важное правило этикета во время встречи с Карлом III
Владимир Зеленский повернулся спиной к Карлу III, нарушив королевский этикет
Фото: telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил королевский этикет на встрече с монархом Великобритании Карлом III в Лондоне — он повернулся к монарху спиной. Причем украинский глава в своем telegram-канале разместил серию фотографий, на одной из которых и можно четко наблюдать нарушение этикета.
На фото видно, что Зеленский стоит спереди Карла III, повернувшись к нему спиной. Это противоречит традиционным правилам общения с британским монархом. Сама встреча прошла 24 октября 2025 года. В подписанном сообщении Зеленский выразил монарху благодарность, особо подчеркнув поддержку Украины со стороны Великобритании.
При этом еще в 2009 году в Великобритании частично отменили давнюю традицию — не поворачиваться к монаршей особе спиной. Об этом тогда The Daily Telegraph. Решение об этом было принято из соображений безопасности. На днях схожую с ошибкой Зеленского совершил и Дональд Трамп.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Олег24 октября 2025 21:36Клоунам можно.